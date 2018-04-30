Лідера "Ліверпуля" Салаха можуть дискваліфікувати на залишок сезону за удар по обличчю суперника (відео)

Салах може пропустити три матчі в чемпіонаті Англії.

Нападник «Ліверпуля» і збірної Єгипту Мохамед Салах може бути дискваліфікований до кінця сезону в чемпіонаті Англії, повідомляє The Sun.

Англійська футбольна асоціація може заборонити 25-річному форварду виходити на поле через те, що той махнув рукою в бік захисника «Сток Сіті» Бруно Мартінса Інді у матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Головний арбітр зустрічі Андре Маррінер не побачив цей момент, однак за регламентом футбольна асоціація Англії може окремо розглянути епізод і прийняти рішення про покарання гравця.