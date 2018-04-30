Лідера "Ліверпуля" Салаха можуть дискваліфікувати на залишок сезону за удар по обличчю суперника (відео)

16:00, 30 квітня 2018
Футбол
920
Мохмед Салах (ліворуч) може пропустити залишок сезону в Прем'єр-лізі / REUTERS

Англійська футбольна асоціація може заборонити 25-річному форварду виходити на поле через те, що той махнув рукою в бік захисника «Сток Сіті» Бруно Мартінса Інді у матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Головний арбітр зустрічі Андре Маррінер не побачив цей момент, однак за регламентом футбольна асоціація Англії може окремо розглянути епізод і прийняти рішення про покарання гравця.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Ліверпуль#Мохаммед Салах