Лідера "Ліверпуля" Салаха можуть дискваліфікувати на залишок сезону за удар по обличчю суперника (відео)
16:00, 30 квітня 2018Футбол
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Салах може пропустити три матчі в чемпіонаті Англії.
Мохамед Салах (ліворуч) може пропустити залишок сезону в Прем'єр-лізі / REUTERS
Нападник «Ліверпуля» і збірної Єгипту Мохамед Салах може бути дискваліфікований до кінця сезону в чемпіонаті Англії, повідомляє The Sun.
Англійська футбольна асоціація може заборонити 25-річному форварду виходити на поле через те, що той махнув рукою в бік захисника «Сток Сіті» Бруно Мартінса Інді у матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Головний арбітр зустрічі Андре Маррінер не побачив цей момент, однак за регламентом футбольна асоціація Англії може окремо розглянути епізод і прийняти рішення про покарання гравця.
Salah attempting to punch Martins Indi vs Stoke. Should be banned pic.twitter.com/ZhlOSH33FS— Bald Keeper (@hazardfraud) April 28, 2018
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