Каталонці забезпечили титул чемпіонів країни за три тури до фінішу.

Каталонська "Барселона" за три тури до фінішу чемпіонату Іспанії стала недосяжною для суперників, достроково вигравши золоті медалі і оформив золотий дубль.

Відрив "Барси" від "Атлетіко" становить 11 очок (при цьому у каталонців є матч в запасі), тож мадридці вже не зможуть дістати конкурента.

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У матчі 35-го туру "Барселона" обіграла на виїзді "Депортиво" з рахунком 4:2. Переможний результат каталонцям забезпечив хет-трик Ліонеля Мессі. Один гол лідер "Барси" забив у першому таймі, і ще два - у другому. Також один м'яч - на рахунку Філіпе Коутіньйо. Після рахунку 0:2 "Депортиво" зумів відігратися завдяки голам Лукаса Переса і Емре Чолака. Але потім Мессі вбив інтригу в поєдинку.

Після цієї поразки "Депортиво" офіційно залишив вищий дивізіон. "Барселона" стала 25-разовим чемпіоном Іспанії і на матч з "Реалом" в наступному турі вийде в статусі найкращої команди країни.

Для "Барселони" це другий трофей в сезоні - крім чемпіонату, вона виграла Кубок Іспанії, розгромивши у фіналі "Севілью" - 5:0.