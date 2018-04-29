"Динамо" переграло "Ворсклу" завдяки голу джокера Мбокані

21:29, 29 квітня 2018
Футбол
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ФК "Динамо"

Поєдинок завершився мінімальною перемогою столичного клубу - 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

У другому таймі результат принесла заміна, зроблена наставником "Динамо" Олександром Хацкевичем. Форвард Дьємерсі Мбокані, який трьома хвилинами раніше вийшов на заміну, замкнув простріл партнерів. Це перший гол нападника з ДР Конго в складі "Динамо" за останні півроку.

"Динамо" виграє у Прем'єр-лізі у 8-му матчі поспіль і продовжує гонку за донецьким "Шахтарем". Відрив між командами як і раніше становить 3 очки.

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Теги: #Динамо Київ#Ворскла#УПЛ-2017/18