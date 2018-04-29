Ярмоленко зіграв вперше після тримісячної перерви

Українець вийшов на заміну наприкінці поєдинку з "Вердером" у Бундеслізі.

Півзахисник дортмундської "Боруссії" і збірної України Андрій Ярмоленко вийшов на поле вперше за три місяці.

У поєдинку за свій клуб в рамках чемпіонату німецької Бундесліги проти бременського "Вердера" (1:1) Ярмоленко вийшов на заміну на 79-й хвилині за рахунку 1:1. Ярмоленко мав один момент, але його удар заблокували захисники "Вердера". За час, що залишився до кінця матчу, рахунок не змінився.

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Для українця це перший вихід на поле з 27 січня, коли він відіграв 24 хвилини у матчі Бундесліги проти "Фрайбурга". Після цього Ярмоленко отримав травму сухожилля, протягом місяця носив спеціальний фіксуючий чобіт, а з м'ячем почав тренуватися лише в останніх числах березня.

Відновившись після травми на початку квітня, Андрій двічі потрапляв у заявку "Боруссії", але так і не виходив на поле. А ще в одній грі - проти "Шальке" - українець і зовсім не потрапив в заявку.