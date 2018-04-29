Онлайн відео-трансляція "Зоря" - "Верес": Прем'єр-ліга, 29-й тур
13:50, 29 квітня 2018Футбол
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У Запоріжжі проходить матч 29-го туру УПЛ за участю команд першої шістки.
footboom.com
Сьогодні у Запоріжжі проходить матч 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" прийматиме рівненський "Верес".
Команди представляють першу шістку чемпіонату. У "Зорі" на даний момент 40 очок і четвертий рядок у турнірній таблиці. Від "Ворскли", яка йде третьою, луганчани відстають на 4 пункти. У "Вереса" 33 очки в активі, і він замикає шістку.
Матч у Запоріжжі розпочнеться о 14.00.
ТВ-трансляція - телеканал "2+2".
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