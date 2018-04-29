"Ювентус" обіграв "Інтер" в Серії А в матчі з божевільною розв'язкою

"Інтер", граючи в меншості, поступався в рахунку, потім зумів вийти вперед - 2:1, однак у кінцівці пропустив два голи за три хвилини.

У Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" відбувся центральний матч 35-го туру чемпіонату Італії, в якому «Інтер» приймав на своєму полі «Ювентус». Зустріч завершилася вольовою перемогою "Ювентуса" з рахунком 3:2.

Екс-гравець "Шахтаря" Дуглас Коста вивів "Ювентус" вперед вже на 13-й хвилині. Через 4 хвилини футболіст "Інтера" Матіас Весіно отримав пряму червону картку за грубий фол проти Маріо Манджукіча.

Тим не менш, міланський клуб в меншості зумів не лише відігратися, але й вийти вперед. Перший м'яч на рахунку Мауро Ікарді, а в другому голі Ікарді здійснив прохід по флангу і прострілив в центр, в результаті чого Андреа Бардзальї забив автогол. 2:1.

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Однак в останній 5-хвилинці "Ювентус" спромігся на "камбек". Хуан Куадрадо забив гол практично з нульового кута, а через дві хвилини Гонсало Ігуаїн приніс перемогу туринцям.

«Ювентус» (88 очок) розташовується на першому місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії і веде боротьбу з "Наполі" (84 очки, 1 матч в запасі) за чемпіонство.

«Інтер» (66 очок) знаходиться на п'ятій сходинці.

Завтра "Наполі" зіграє в гостях з "Фіорентиною", після чого командам залишиться провести в чемпіонаті по три гри.