Учасник 1/4 фіналу Ліги чемпіонів звільнив головного тренера

Наставник "Севільї" Вінченцо Монтелла пішов у відставку через погані результати.

Іспанська «Севілья» звільнила Вінченцо Монтеллу з поста головного тренера.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Рішення про припинення співпраці з італійцем прийнято на тлі поганих результатів. У п'ятницю «Севілья» програла в чемпіонаті «Леванте» (1:2), і серія без перемог досягла 9 матчів.

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Монтелла очолював "Севілью" з 28 грудня 2017 року. Під керівництвом цього тренера андалусійці провели 28 матчів, здобувши 11 перемог, 7 разів зігравши внічию і зазнавши 10 поразок.

При Монтеллі "Севілья" вийшла у фінал Кубка Іспанії, де поступилася «Барселоні» (0:5). Також "Севілья" дійшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, але вилетіла за підсумками двоматчевого протистояння з "Баварією" (1:2, 0:0).

Нагадаємо, вчора стало відомо, що наставник "ПСЖ" Унаї Емері залишить команду після закінчення нинішнього сезону.