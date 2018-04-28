У матчі аутсайдерів УПЛ "Чорноморець" здобув вольову перемогу над "Сталлю"

Одесити борються за те, щоб не фінішувати останніми в УПЛ.

У Києві на стадіоні "Оболонь-Арена" відбувся матч 29-го туру футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Сталь" (Кам'янське) приймала одеський "Чорноморець".

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь одеського клубу.

"Сталь" першою вийшла вперед - на 22-й хвилині відзначився Юрій Климчук. Однак тут же, через три хвилини Максим Третьяков відновив рівновагу.

В середині другого тайму, на 65-й хвилині Іван Бобко приніс гостям перемогу - 2:1. В обох голах одеситів взяв участь форвард Олександр Гладкий.

Обидві команди продовжують боротьбу за виживання в УПЛ. "Чорноморець" завдяки перемозі набрав 25 очок і піднявся з останнього на передостаннє місце. "Сталь" (23 очки) відповідно опустилася на дно турнірного реєстру.

29-й тур продовжиться завтра матчами "Зоря" - "Верес" і "Ворскла" - "Динамо".