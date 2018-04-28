"Динамо" запропонувало "Бешикташу" 1,2 мільйона євро за голкіпера Бойка

16:43, 28 квітня 2018
Футбол
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Денис Бойко / fcdynamo.kiev.ua

За інформацією джерела, кияни запропонували клубу зі Стамбула 1,2 мільйона євро за голкіпера, який нині виступає за «біло-синіх» на правах оренди. Орендна угода воротаря з київським клубом закінчується в кінці нинішнього сезону. Варто відзначити, що турецький клуб свого часу купив українця у "Дніпра" за 3 мільйони євро.

Нагадаємо, раніше президент «Динамо» Ігор Суркіс заявив, що Бойко має сам виявити бажання залишитися в команді.

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Теги: #Бешикташ#Динамо Київ#Денис Бойко