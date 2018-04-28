"Динамо" запропонувало "Бешикташу" 1,2 мільйона євро за голкіпера Бойка

Орендна угода воротаря з київським клубом закінчується в кінці нинішнього сезону.

«Динамо» зробило пропозицію «Бешикташу» щодо трансферу воротаря Дениса Бойка. Про це повідомляє видання Fotomac.

За інформацією джерела, кияни запропонували клубу зі Стамбула 1,2 мільйона євро за голкіпера, який нині виступає за «біло-синіх» на правах оренди. Орендна угода воротаря з київським клубом закінчується в кінці нинішнього сезону. Варто відзначити, що турецький клуб свого часу купив українця у "Дніпра" за 3 мільйони євро.

Нагадаємо, раніше президент «Динамо» Ігор Суркіс заявив, що Бойко має сам виявити бажання залишитися в команді.