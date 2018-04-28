"Зірка" обіграла "Олімпік" у 29-му турі УПЛ

Команда з Кропивницького намагається залишити "зону вильоту".

У рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги у Кропивницькому відбувся поєдинок «Зірка» - «Олімпік».

"Зірка" перемогла з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

На 64-й хвилині з передачі Олексія Чичикова відкрив рахунок Сергій Петров, який забив красивим даром з розвороту.

Через 11 хвилин відзначився сам Чичиков, асистував йому Павло Полегенько.

"Зірка" набрала 30 очок, поліпшивши шанси залишити "зону вильоту". У "Олімпіка" залишилося 33 пункти, і він залишається на 8-му місці.