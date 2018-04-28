"Зірка" обіграла "Олімпік" у 29-му турі УПЛ

16:12, 28 квітня 2018
Футбол
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"Зірка" обіграла "Олімпік" / Фото Станіслав Ведмідь, facebook.com

"Зірка" перемогла з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

На 64-й хвилині з передачі Олексія Чичикова відкрив рахунок Сергій Петров, який забив красивим даром з розвороту.

Через 11 хвилин відзначився сам Чичиков, асистував йому Павло Полегенько.

"Зірка" набрала 30 очок, поліпшивши шанси залишити "зону вильоту". У "Олімпіка" залишилося 33 пункти, і він залишається на 8-му місці.

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Теги: #УПЛ-2017/18