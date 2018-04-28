Кличко і Шевченко знялися у проморолику до фіналу Ліги чемпіонів у Києві (відео)

Віталій Кличко та Андрій Шевченко запрошують всіх відвідати головну футбольну подію цієї весни.

Мер Києва Віталій Кличко і головний тренер збірної України Андрій Шевченко знялися у проморолику, присвяченому фіналу Ліги чемпіонів у Києві. Шевченко завдає удару по м'ячу з однієї з висоток Києва, потім м'яч летить біля головних визначних пам'яток столиці, а в кінці ролику Кличко ловить його на НСК «Олімпійський». Нагадаємо, фінал головного клубного турніру Європи відбудеться 26 травня в Києві, а 24 травня в столиці України пройде фінал жіночої Ліги чемпіонів.

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