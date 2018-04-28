Онлайн відео-трансляція "Карпати" - "Олександрія": Прем'єр-ліга, 29-й тур

У Львові проходить матч 29-го туру УПЛ за участю команд з другої шістки.

Сьогодні у Львові на стадіоні "Україна" проходить матч 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають "Олександрію".

У "Карпат" на даний момент 32 очки (9-е місце), в "Олександрії" - 33 (7-е місце).

До завершення чемпіонату залишається всього чотири тури. Нагадаємо, згідно з регламентом турніру, 12-та команда залишає Прем'єр-лігу відразу, а 10-а та 11-а будуть грати перехідні матчі з командами Першої ліги за право залишитися у вищому дивізіоні.

Матч у Львові розпочнеться о 14.00.

ТВ-трансляція - телеканал "Уніан".