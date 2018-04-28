У Китаї планують створити футбольну школу імені Андрія Шевченка

Китайська делегація відвідала тренувальні центри київського "Динамо".

У китайській провінції Хенань планують створити футбольну школу імені Андрія Шевченка.

Вчора навчально-тренувальну базу київського «Динамо» в Чапаєвці та ДЮФШ ім. Лобановського на Нивках відвідала делегація з провінції Хенань, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

«До нас завітали представники дуже великої провінції Китайської Народної Республіки, Хенань, в якій проживає близько 100 мільйонів жителів. Вони звернулися до нас з метою створити в цій провінції футбольну школу і назвати її ім'ям Андрія Шевченка, тому що, як сказав пан Лі Лю Мін, у них з Україною є кілька асоціацій, і перш за все – це великі спортсмени, брати Клички та Андрій Шевченко», – сказав директор ДЮФШ «Динамо» Олександр Іщенко.

Також розповів про візит глава делегації з КНР Лі Лю Мін.

«У Китаї дуже люблять футбол. Серед любителів цього спорту київське «Динамо» на слуху. Коли мова заходить про футбол в Україні, всі відразу згадують про «Динамо» – команду номер один. В нашому регіоні зі ста мільйонів жителів як мінімум 20 мільйонів точно знають про ваш клуб.

Наша мета – побудувати футбольну академію, якою можна було б пишатися, таку як у «Динамо», – сказав Лю Мін.