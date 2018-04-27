"Шахтар" здобув чергову прогнозовану перемогу над "Маріуполем"

Матч завершився з рахунком 1:0.

У Маріуполі завершився матч Прем'єр-ліги, в якому місцевий "Маріуполь" приймав донецький "Шахтар". Гра закінчилася мінімальною перемогою "гірників" - 1:0, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Матч пройшов в спокійному темпі при мінімумі гострих моментів. Перемогу чемпіону України приніс точний удар нігерійця Кайоде на 65-й хвилині.

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Господарі за весь матч не створили практично жодної загрози воротам П'ятова.

Букмекери на перемогу гостей від самого початку давали мікроскопічний коефіцієнт - 1.03. А ось на перемогу господарів не шкодували коефіцієнта - 66.50!

Нагадаємо, раніше команди зустрічалися в кубковому матчі, в якому "Маріуполь" був розгромлений з рахунком 5:1.

Загалом серія поразок команди "Маріуполь" в очних зустрічах з "Шахтарем" в рамках чемпіонату складає 7 матчів.