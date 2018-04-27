Наставник "ПСЖ" Емері заявив про відставку

Іспанський фахівець пропрацював в Парижі два сезони.

Головний тренер французького «Парі-Сен Жермен» Унаї Емері залишає свій пост.

Іспанський фахівець оголосив про це на прес-конференції. Емері піде з «ПСЖ» після закінчення цього сезону.

46-річний тренер очолював «ПСЖ» з літа 2016 року. За два сезони він виграв чемпіонат Франції, Кубок Франції, Кубок французької ліги (двічі), Суперкубок Франції (двічі).

У нинішньому сезоні Емері може додати до списку трофеїв ще один Кубок країни.

Як повідомляв УНІАН, легенда "Барселони" Андрес Іньєста на сьогоднішній прес-конференції заявив, що залишає команду.