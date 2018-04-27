Наставник "ПСЖ" Емері заявив про відставку
16:38, 27 квітня 2018Футбол
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Іспанський фахівець пропрацював в Парижі два сезони.
Унаї Емері залишає "ПСЖ" / REUTERS
Головний тренер французького «Парі-Сен Жермен» Унаї Емері залишає свій пост.
Іспанський фахівець оголосив про це на прес-конференції. Емері піде з «ПСЖ» після закінчення цього сезону.
46-річний тренер очолював «ПСЖ» з літа 2016 року. За два сезони він виграв чемпіонат Франції, Кубок Франції, Кубок французької ліги (двічі), Суперкубок Франції (двічі).
У нинішньому сезоні Емері може додати до списку трофеїв ще один Кубок країни.
Як повідомляв УНІАН, легенда "Барселони" Андрес Іньєста на сьогоднішній прес-конференції заявив, що залишає команду.
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