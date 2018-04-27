Легендарний гравець "Барселони" Іньєста зі сльозами попрощався з каталонським клубом

Футболіст виступає за "Барселону" з 2001 року.

Півзахисник «Барселони» Андрес Іньєста залишає каталонський клуб.

33-річний іспанець оголосив цю новину на спеціальній прес-конференції, передає AS.

«Це мій останній сезон. Я обмірковував це рішення дуже довго. «Барселона» залишиться для мене найкращим клубом світу – клубом, який дав мені все», – сказав Іньєста.

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Іньєста продовжить кар'єру в китайському клубі «Чунцинь Ліфань», з яким він підпише 3-річний контракт.

Футболіст виступає за «Барселону» з 2001 року. В цілому він виграв разом з клубом 31 трофей.

Також Іньєста є чемпіоном світу-2010 і чемпоном Європи 2008-го і 2012 років у складі збірної Іспанії.