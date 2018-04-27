Одне табло горить ідеально, з другим ще працюють: як готують "Олімпійський" до фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Стан газону зараз ще не є ідеальним, хоча візуально він здається чудовим, - повідомив головний агроном стадіону.

НСК "Олімпійський" ретельно готується до третього в своїй історії найважливішого турніру - після Олімпійських ігор-1980 і Євро-2012 - саме тут 26 травня відбудеться фінал Ліги чемпіонів.

Працівники стадіону повідомили, що висота трави футбольного газону має бути 22 міліметри. Зараз траву ретельно удобрюють та підстригають.

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"Стан газону зараз ще не є ідеальним, хоча візуально він здається чудовим. За два тижні поле буде в ідеальному стані", - повідомив головний агроном арени Максим Стельмах.

Робітники стадіону перевіряють кожну деталь, мінятимуть сидіння вздовж поля. А от роздягальні готуватимуть тільки після півфіналів, бо ще не зрозуміло, імена яких футболістів писати на шафках.

Докладніше про підготовку поля, табло, роздягалень, ложі преси, систем відеоспостереження головної арени Ліги чемпіонів - у сюжеті проекту "Спецкор".