Марадона - Бог, а Мессі - Адам: шикарна фреска прикрасила футбольний зал в Буенос-Айресі (фото)

Двох легенд аргентинського футболу зобразили у незвичних образах.

Ліонеля Мессі і Дієго Марадону зобразили у вигляді персонажів знаменитої фрески Мікеланджело "Створення Адама". Читайте такожУ популярного мема про невірного хлопця знайшовся попередник - картина XVIII століття (фото) В одному з футзальних залів Буенос-Айреса художник Сантьяго Барбеіто створив свій варіант світового шедевра Мікеланджело. У художника в образі Бога зображений Марадона, а в образі Адама постав Мессі. Ангелами стали інші відомі аргентинські футболісти - Хуан Рікельме, Габріель Батістута, Маріо Кемпес, Серхіо Агуеро, Клаудіо Каніджа, Рікардо Бочіні і Аріель Ортега.

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