Марадона - Бог, а Мессі - Адам: шикарна фреска прикрасила футбольний зал в Буенос-Айресі (фото)

13:17, 27 квітня 2018
Футбол
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Спортивний зал в Буенос-Айресі перетворився в аналог Сікстинської капели / East News

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В одному з футзальних залів Буенос-Айреса художник Сантьяго Барбеіто створив свій варіант світового шедевра Мікеланджело. У художника в образі Бога зображений Марадона, а в образі Адама постав Мессі.

Ангелами стали інші відомі аргентинські футболісти - Хуан Рікельме, Габріель Батістута, Маріо Кемпес, Серхіо Агуеро, Клаудіо Каніджа, Рікардо Бочіні і Аріель Ортега.

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Теги: #Дієго Марадона#Ліонель Мессі