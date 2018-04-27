Марадона - Бог, а Мессі - Адам: шикарна фреска прикрасила футбольний зал в Буенос-Айресі (фото)
13:17, 27 квітня 2018Футбол
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Двох легенд аргентинського футболу зобразили у незвичних образах.
Спортивний зал в Буенос-Айресі перетворився в аналог Сікстинської капели / East News
Ліонеля Мессі і Дієго Марадону зобразили у вигляді персонажів знаменитої фрески Мікеланджело "Створення Адама".
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В одному з футзальних залів Буенос-Айреса художник Сантьяго Барбеіто створив свій варіант світового шедевра Мікеланджело. У художника в образі Бога зображений Марадона, а в образі Адама постав Мессі.
Ангелами стали інші відомі аргентинські футболісти - Хуан Рікельме, Габріель Батістута, Маріо Кемпес, Серхіо Агуеро, Клаудіо Каніджа, Рікардо Бочіні і Аріель Ортега.
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