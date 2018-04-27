"Інтер" і "Ювентус" побили рекорд італійського футболу за виручкою від продажу квитків на один матч

Поєдинок двох італійських грандів зібрав 5 мільйонів євро - всі 78 328 місць на стадіоні викуплені.

Міланський "Інтер" побив рекорд італійського футболу за сумою грошей, виручених за квитки на один конкретний поєдинок.

Міланський клуб заробив понад 5 мільйонів євро на квитки на матч з "Ювентусом", який відбудеться в суботу, 28 квітня. Це абсолютний рекорд для італійського футболу.

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На зустріч двох грандів були викуплені всі 78 328 місць на стадіоні "Джузеппе Меацца".

Зазначимо, що цей матч має принципове турнірне значення для обох команд - "Ювентус" веде боротьбу за чемпіонство, випереджаючи "Наполі" лише на 1 очко, а "Інтер" бореться з "Ромою" і "Лаціо" за зону Ліги чемпіонів.

У минулому році рекордне досягнення встановив матч двох міланських команд: гра "Інтера" і "Мілана" зібрала рекордну виручку за квитками - близько 4,8 мільйонів євро.