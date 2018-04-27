"Інтер" і "Ювентус" побили рекорд італійського футболу за виручкою від продажу квитків на один матч
Міланський "Інтер" побив рекорд італійського футболу за сумою грошей, виручених за квитки на один конкретний поєдинок.
Міланський клуб заробив понад 5 мільйонів євро на квитки на матч з "Ювентусом", який відбудеться в суботу, 28 квітня. Це абсолютний рекорд для італійського футболу.
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На зустріч двох грандів були викуплені всі 78 328 місць на стадіоні "Джузеппе Меацца".
Зазначимо, що цей матч має принципове турнірне значення для обох команд - "Ювентус" веде боротьбу за чемпіонство, випереджаючи "Наполі" лише на 1 очко, а "Інтер" бореться з "Ромою" і "Лаціо" за зону Ліги чемпіонів.
У минулому році рекордне досягнення встановив матч двох міланських команд: гра "Інтера" і "Мілана" зібрала рекордну виручку за квитками - близько 4,8 мільйонів євро.