Берлусконі хоче повернути "Мілан"
11:43, 27 квітня 2018Футбол
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Сільвіо Берлусконі може викупити "Мілан" у китайських інвесторів.
Сільвіо Берлусконі / REUTERS
Екс-власник "Мілана" Сільвіо Берлусконі розповів про свої плани викупити клуб назад.
"Якщо справи йтимуть так само, як і зараз, не приховую – рано чи пізно я викуплю "Мілан" назад", – передає слова Берлусконі Football Italia.
У поточному сезоні "Мілан" посідає лише сьоме місце в таблиці Серії А.
Нагадаємо, в квітні 2017 року Берлусконі продав "Мілан" китайським інвесторам. На даний момент у "россо-нері" є заборгованість у розмірі 300 мільйонів євро. За порушення фінансового фейр-плей УЄФА може заборонити "Мілану" трансфери на два трансферні вікна.
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