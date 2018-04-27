Берлусконі хоче повернути "Мілан"

Сільвіо Берлусконі може викупити "Мілан" у китайських інвесторів.

Екс-власник "Мілана" Сільвіо Берлусконі розповів про свої плани викупити клуб назад.

"Якщо справи йтимуть так само, як і зараз, не приховую – рано чи пізно я викуплю "Мілан" назад", – передає слова Берлусконі Football Italia.

У поточному сезоні "Мілан" посідає лише сьоме місце в таблиці Серії А.

Нагадаємо, в квітні 2017 року Берлусконі продав "Мілан" китайським інвесторам. На даний момент у "россо-нері" є заборгованість у розмірі 300 мільйонів євро. За порушення фінансового фейр-плей УЄФА може заборонити "Мілану" трансфери на два трансферні вікна.