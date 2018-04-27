"Марсель" забив по голу в кожному з таймів у ворота "Зальцбурга" у півфіналі Ліги Європи
00:00, 27 квітня 2018Футбол
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Французький клуб близький до виходу у фінал турніру, який відбудеться в Ліоні.
Марсель - Зальцбург / REUTERS
Французький "Марсель" здобув перемогу в першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи, обігравши гостей з австрійського "Зальцбурга". Гра завершилася з рахунком 2:0.
Французька команда забила по голу в кожному з таймів - на 15-й хвилині відзначився Товен, а після перерви, на 63-й хвилині подвоїв перевагу марсельців Н'Жі. Варто відзначити, що в обох випадках асистував авторам голів Дімітрі Пайє.
В іншому матчі "Арсенал" і "Атлетіко" зіграли внічию - 1:1.
Фінал Ліги Європи відбудеться в Ліоні 16 травня.
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