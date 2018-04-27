"Марсель" забив по голу в кожному з таймів у ворота "Зальцбурга" у півфіналі Ліги Європи

Французький клуб близький до виходу у фінал турніру, який відбудеться в Ліоні.

Французький "Марсель" здобув перемогу в першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи, обігравши гостей з австрійського "Зальцбурга". Гра завершилася з рахунком 2:0. Французька команда забила по голу в кожному з таймів - на 15-й хвилині відзначився Товен, а після перерви, на 63-й хвилині подвоїв перевагу марсельців Н'Жі. Варто відзначити, що в обох випадках асистував авторам голів Дімітрі Пайє. В іншому матчі "Арсенал" і "Атлетіко" зіграли внічию - 1:1. Фінал Ліги Європи відбудеться в Ліоні 16 травня.

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