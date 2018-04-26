"Арсенал" втратив перемогу над "Атлетико" в більшості в драматичному матчі Ліги Європи

Гра завершилася з рахунком 1:1.

У Лондоні завершився перший матч 1/2 фіналу Ліги Європи, в якому англійський "Арсенал" приймав іспанський "Атлетико" з Мадрида і втратив перемогу у грі, де з 10-ї хвилини перебував у більшості.

Гра завершилася з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гості залишилися в меншості вже на 10-й хвилині, коли був вилучений з поля Врсалько, а невдовзі був вилучений з лавки запасних і головний тренер мадридської команди Дієго Сімеоне. Тим не менш, англійці довгий час не могли втілити свою перевагу в гол. Але, на 61-й хвилині Александр Леказетт замкнув головою навіс з флангу партнерів по команді - красивий гол.

Втримати свою перевагу господарям поля не вдалося. На 82-й хвилині Антуан Грізманн скористався помилкою захисту "Арсеналу", підхопив м'яч і забив його вже практично в порожні ворота.

У час, що залишився, "Арсенал" ще мав пару моментів, але забити переможний гол так і не зумів.

Матч-відповідь у цій парі відбудеться рівно за тиждень, 3 травня.