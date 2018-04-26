Екс-футболіст Бєлік: Якщо "Зоря" хоче вийти прямо в Лігу Європи, то їй потрібно обігравати "Шахтар" у Харкові

Право на помилку у гірників є, у «Зорі», звичайно, такого права немає, зазначив колишній гравець донецької команди.

Екс-гравець «Шахтаря» і збірної України Олексій Бєлік поділився своєю думкою про матч наступного тижня між чемпіоном донецьким "Шахтарем" і бронзовим призером УПЛ - луганською "Зорею" у Харкові.

- «Шахтарю» ще можна помилитися і зіграти, наприклад, внічию. Потім у матчі з «Динамо» також може влаштувати і нічия. Право на помилку у гірників є. У «Зорі», звичайно, такого права немає. Якщо вони, звичайно, хочуть грати відразу в групі Ліги Європи, а не проходить через кваліфікацію, то потрібно обігравати «Шахтар» у Харкові. Ясно, що «Динамо» буде грати на перемогу з «Ворсклою», а значить, «Зорі» треба скорочувати відставання. Добре, що є інтрига в обох матчах. Причому така, що всім чотирьом командам треба брати очки. Хоча, і Маріуполю теж. Думаю, розмов про те, що хтось грав не на повну силу, бути не повинно. Цікаво, коли у кожної команди є завдання і його можна вирішити в конкретному матчі, - сказав гравець в коментарі Terrikon.com.

На питання про те. що Вернидуб вже перемагав Фонсеку і наскільки принциповою буде тренерська дуель, які сюрпризи один одному наставники можуть піднести, Білик зауважив:

- Для Фонсеки, коли залишилося чотири тури до кінця, зараз кожна гра важлива. Кожен тренер хоче досягти поставленої мети. І тут принципово перемагати для кожного тренера. Ясно, що і Сачко, і Вернидуб хочуть обіграти більш іменитих суперників і виконати свої завдання. Для Фонсеки ясно, що треба вигравати і чекати допомоги від Ворскли, щоб остання гра з «Динамо» стала формальністю. Хоча, мені б хотілося, щоб доля чемпіонства вирішилася в останньому турі в очному матчі «Шахтаря» і «Динамо».

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А на питання про те, чи не буде Фонсека тримати в голові фінал Кубка України і чи позначиться це на складі в матчі з «Зорею», відзначив:

- Важко сказати, тому що зовсім недавно він ротирував склад. Грав Кайоде... Зараз незрозуміло, хто коли і як застосовує ротацію. Хтось хоче дати відпочити лідерам перед важливою грою, а хтось навпаки - тримає команду в тонусі. Щось передбачити складно - треба бути всередині команди.

Нарешті, на запитання, чи справедливо твердження, що крім «Динамо», у поточному чемпіонаті, тільки «Зоря» може відібрати очки у «Шахтаря», Бєлік констатував:

- Про це говорить історія нинішнього чемпіонату. Знову-таки, «Шахтар» у другому колі дуже гарний і практично не пропускає. За винятком матчів проти «Динамо». У «Зорі» буде можливість підтвердити цю теорію, а у «Шахтаря» - спростувати.

Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» - «Зоря» відбудеться на ОСК «Металіст» у Харкові 5 травня. Квитки на гру можна придбати на офіційному сайті донецького клубу або в мобільному додатку від клубу зі знижкою 20%.