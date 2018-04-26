"Ліверпуль" відмовився продавати "Реалу" Салаха за 230 мільйонів євро

Взимку вартість єгиптянина оцінювалася в 100 мільйонів євро, але зараз зросла до 230 мільйонів.

Мадридський "Реал" проявляє інтерес до форварда "Ліверпуля" Мохамеда Салаха ще з грудня минулого року, повідомляє Daily Mail.

В зимове трансферне вікно вартість єгиптянина оцінювалася в 100 мільйонів євро, але зараз зросла до 230 мільйонів.

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Мадридці вже зв'язувалися з керівництвом "Ліверпуля", але англійський клуб відповів відмовою.

Зазначимо, що у вівторок Мохамед Салах забив 42-й і 43-й м'ячі за "Ліверпуль" в нинішньому сезоні. На даний момент "Цар Єгипту", як охрестили його шанувальники, лідирує в гонці за "Золотою бутсою".