"Ліверпуль" відмовився продавати "Реалу" Салаха за 230 мільйонів євро

16:21, 26 квітня 2018
Футбол
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Мохамед Салах / REUTERS

В зимове трансферне вікно вартість єгиптянина оцінювалася в 100 мільйонів євро, але зараз зросла до 230 мільйонів.

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Мадридці вже зв'язувалися з керівництвом "Ліверпуля", але англійський клуб відповів відмовою.

Зазначимо, що у вівторок Мохамед Салах забив 42-й і 43-й м'ячі за "Ліверпуль" в нинішньому сезоні. На даний момент "Цар Єгипту", як охрестили його шанувальники, лідирує в гонці за "Золотою бутсою".

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Теги: #Реал#Ліверпуль#Мохаммед Салах