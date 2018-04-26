"Верес" призначив виконуючим обов'язки головного тренера екс-футболіста "Аякса"

Андрій Демченко буде керувати командою після відставки Юрія Свиркова.

Рівненський "Верес" призначив 41-річного Андрія Демченка виконуючим обов'язки головного тренера команди.

Демченко працював у тренерському штабі "Вереса" під керівництвом Юрія Вірта в 2017 році.

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У 2012 році фахівець працював у тренерському штабі запорізького «Металурга», а потім з молодіжною командою клубу.

Андрій Демченко - екс-півзахисник запорізького "Металурга". У 90-х він нетривалий час провів в голландському "Аяксі", однак у команді не заграв.