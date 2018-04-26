Перемога "Реала" над "Баварією" стала для нього рекордною 150-ю у Лізі чемпіонів
«Реал», який здолав «Баварію» у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів (2:1), здобув свою рекордну 150-ту перемогу за історію цього турніру.
Далі за цим показником йдуть «Барселона» (138 перемог), «Баварія» (128) і «Манчестер Юнайтед» (114).
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Загалом у рамках Ліги чемпіонів "Реал" провів 249 ігор - крім 150 перемог, у нього 48 нічиїх та 51 поразка.
Крім того, мадридський клуб виграв 306-й матч у єврокубках і повторив рекорд «Барселони».
Нагадаємо, у перших півфінальних матчах Ліги чемпіонів сезону-2017/18 "Ліверпуль" розгромив "Рому" - 5:2, а "Реал" на виїзді" здолав "Баварію" - 2:1. Поєдинки у відповідь відбудуться наступного тижня, 1-го і 2 травня.
Фінал турніру пройде в Києві 26 травня.