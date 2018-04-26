Суддя не зарахував гол Роналду, завадивши йому встановити новий рекорд у Лізі чемпіонів

Кріштіану Роналду не зміг продовжити свою гольову серію в головному турнірі Європи, яка налічувала 11 матчів.

Вчора в півфінальному матчі Ліги чемпіонів «Баварія» – «Реал» перервалася рекордна результативна серія Кріштіану Роналду.

Португальський форвард забивав в 11 матчах Ліги чемпіонів поспіль. Свою видатну серію Роналду почав ще в минулому розіграші, коли у фінальній грі у травні минулого року забив два голи «Ювентусу». Потім Кріштіану відзначався голами у кожному матчі групового етапу та плей-офф.

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У першому півфінальному поєдинку з «Баварією» Кріштіану Роналду не забив (і навіть жодного разу не пробив у ствір воріт). У другому таймі м'яч після удару Роналду все-таки потрапив у сітку, однак арбітр не зарахував взяття воріт, помітивши, що португалець підіграв собі рукою.

Тим не менш, «Реал» все одно переміг з рахунком 2:1 і затвердився в статусі фаворита пари.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня в Києві.