"Реал" здобув перемогу в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів в гостях у "Баварії"

Гра завершилася з рахунком 1:2.

У Мюнхені завершився перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА в парі "Баварія" - "Реал", в якому мюнхенська команда поступилася суперникам з Мадрида.

Гра завершилася з рахунком 1:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Баварія" відкрила рахунок і деякий час навіть мала перевагу, але не зуміла втримати власний високим темп, запропонований супернику, і дозволила "Реалу" не тільки зрівняти рахунок, а й здобути вольову перемогу.

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На 28-й хвилині Джошуа Кімміх здійснив індивідуальний прохід по флангу, після чого несподівано вдарив з гострого кута, замість пасу в центр штрафного майданчику на основних нападників команди. Навіс виявився несподіваним для усіх, в тому числі для воротаря "Реала" Наваса, який не встиг зреагувати - 1:0.

Втім, навіть до перерви "Баварія" не втримала перевагу. На 44-й хвилині красивий удар з-за меж штрафного майданчика завдав Марсело.

А у другому таймі, на 57-й хвилині, Марко Асенсіо завдав вирішального удару в цьому матчі - 1:2.

В середині другого тайму гол забив Кріштіану Роналду, але, на думку судді, він в цьому епізоді зіграв рукою. Численний повтори не дали чіткої відповіді на питання, чи мав рацію суддя.

Матч-відповідь відбудеться в Мадриді наступного вівторка, 1 травня.