Нападник "Шахтаря" Койоде про зіткнення Шабанов вдарив мене ліктем у штрафному (відео)

Київський клуб вимагає дискваліфікації нігерійського форварда.

Нападаючий "Шахтаря" Оларенванжу Кайоде спеціально для Football.ua прокоментував епізод протиборства з Артемом Шабановим в матчі з Динамо, за який київський клуб вимагає дискваліфікації нігерійського форварда.

"Гравець Динамо утримував мене. Тому я намагався зберегти баланс для того, щоб виграти боротьбу за м'яч. Мені потрібно було трохи його відсунути, оскільки він також тримав мене. Я не бив його", - зазначив гравець в коментарі Football.com.

"Шабанов боляче схопив мене рукою і мені довелося відсунути його від себе. Потім він ударив мене ліктем у штрафному і свистком рефері сповістив про закінчення матчу, але чомусь цей момент ніхто не обговорює?", — додав Кайоде.

Зазначимо, раніше Комітет арбітрів ФФУ розібрав цей момент. На думку суддів, гравець Шахтаря міг би отримати червону картку, якщо б в УПЛ була система відеоповторів.

"90+4 хв. Агресивну поведінку з боку гравця №88 (Оларенваджу Кайоде) господарів, який завдає удар у голову футболіста №30 (Артема Шабанова) гостей. Ситуація ускладнюється ще й тим, що це відбувається в момент зупинки гри, до виконання штрафного удару. На жаль, арбітр не міг побачити це, але, якщо б була застосована система відеоповторів (VAR), то могло бути прийнято рішення про винесення червоної картки", — йдеться на сайті Комітету арбітрів ФФУ.

Нагадаємо, київське "Динамо" направило в КДК ФФУ офіційну заяву з проханням дискваліфікувати гравців Шахтаря, в тому числі Кайоде, на 4-5 матчів.