Наставник "Арсенала" Венгер заявив, що не йде з футболу

68-річний фахівець зізнався, що візьме невеликий відпочинок, але не стане завершувати кар'єру.

Головний тренер лондонського "Арсеналу" Арсен Венгер заявив, що не збирається завершувати кар'єру після того, як залишить клуб майбутнього літа, хоча поки не знає, де продовжить роботу.

Про це повідомляє Sky Sports.

Венгер не виключив, що візьме відпочинок на деякий час, але потім повернеться на тренерський місток.

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«Чесно кажучи, навіть не знаю, чим буду займатися. Може, візьму невеликий відпочинок. Але повернуся до роботи, це точно. Пишаюся тим, що віддавав всі свої сили аж до останнього дня дії контракту, незалежно від того, де працював», - зазначив французький фахівець.

Арсен Венгер очолив лондонський клуб у вересні 1996 року. За 22 роки перебування Венгера на посаді тренера "Арсенал" тричі ставав чемпіоном Англії (1998, 2002, 2004), по сім разів вигравав Кубок Англії і Суперкубок Англії. Але при цьому команда ніколи не перемагала в єврокубках - найкраще досягнення вихід в фінал Ліги чемпіонів-2005/06.

Завтра "Каноніри" зіграють перший півфінальний матч проти "Атлетіко" у Лізі Європи. Перемога в турнірі забезпечить лондонцям участь в Лізі чемпіонів у наступному сезоні.