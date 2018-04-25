Генсека ФІФА підозрюють у конфлікті інтересів перед виборами країни-господаря чемпіонату світу-2026

Комітет з етики запідозрив Фатму Самуру в тому, що вона приховувала частину інформації та звітності щодо заявки Марокко на проведення турніру.

Генеральний секретар ФІФА Фатма Самура підозрюється Комітетом з етики у конфлікті інтересів перед виборами країни-господаря чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє BBC Sport.

Комітет з етики запідозрив Самуру в тому, що вона приховувала частину інформації та звітності щодо заявки Марокко на проведення турніру.

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Крім того, члени атестаційної групи, яка відвідує країни, що подали заявки на ЧС, виявили родинний зв'язок між генсеком і знаменитим сенегальським футболістом Ель-Хаджі Діуфом, який є послом марокканської заявки.

Сама Самура всі звинувачення на свою адресу заперечує, а з інформації про зв'язки з Діуфом сміється. За її словами, родичів Діуфа в Сенегалі кожен знає в обличчя.

Нагадаємо, ФІФА отримала лише дві заявки на проведення чемпіонату світу-2026 – від Марокко, а також колективну заявку від США, Мексики і Канади.

Голосування щодо країни-господаря ЧС-2026 пройде 13 червня цього року в Москві.