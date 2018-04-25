Тренер "Ліверпуля" Клопп: Все вийшло куди краще, ніж я припускав

Наставник англійської команди прокоментував перемогу над "Ромою" у півфіналі Ліги чемпіонів.

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп після перемоги над італійською "Ромою" (Рим) з рахунком 5:2 у першому півфіналі Ліги чемпіонів визнав, що команда добилася фантастичного результату, який перевершив його особисті очікування.

"Приблизно 80 хвилин ми демонстрували ідеальний футбол. Допустили лише одну помилку в обороні, але таке становище, і рахунок зараз 5:2", - цитує Клоппа офіційний сайт UEFA.

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"Звичайно, було б краще виграти 5:0 або 5:1, але і 5:2 - фантастичний результат. Ми вирушимо на виїзд і спробуємо виграти знову. Все вийшло куди краще, ніж я припускав до гри", - додав фахівець.

Напередодні англійський "Ліверпуль" розгромив італійську "Рому" у першому півфіналі Ліги чемпіонів з рахунком 5:2.

У середу, 25 квітня, відбудеться другий півфінальний матч, в якому зіграють німецька "Баварія" (Мюнхен) та іспанський "Реал" (Мадрид). 1 і 2 травня пройдуть повторні півфінальні матчі.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський" в Києві.