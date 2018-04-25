Фантастичний поєдинок між "Ліверпулем" та "Ромою" увійшов до історії Ліги чемпіонів

Матч-триллер завершився з рахунком 5:2 на користь англійців.

Перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між англійським "Ліверпулем" та італійською "Ромою" подарував фантастичний сценарій і завершився з розгромним рахунком на користь господарів поля.

Відвантаживши п'ять голів до 70 хвилини, команда Юргена Клоппа, схоже, трохи розслабилася та, як наслідок, пропустила два голи - забитими м'ячами відзначилися Едін Джеко та Даніель Де Россі. У складі господарів забивали Мохамед Салах (дубль), Роберто Фірміно (дубль) та Садіо Мане, нагадує ТСН.Проспорт.

Завершивши матч з рахунком 5:2, команди увійшли до історії найпрестижнішого клубного турніру Європи. Цей матч вплинув на те, що цей розіграш Ліги чемпіонів став найрезультативнішим за всю історію цього турніру.

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Наразі у Лізі чемпіонів сезону 2017/18 забито вже 384 голи - саме цей показник й робить сезон 17/18 Ліги чемпіонів найкращим в історії змагань з середньої результативності. Зазначимо, що у цьогорічному розіграші ЛЧ буде зіграно ще чотири зустрічі.

Цікавий той факт, що ці 384 забиті голи були проведені у 121 матчі, у середньому - 3,17 голи за гру або кожні 28 хвилин. 15 голів нападника мадридського "Реала" Кріштіану Роналду приносять 4% від загальної кількості голів на турнірі. Найрезультативніший сезон Ліги чемпіонів відбувся у сезоні 2000/01, коли було забито цілих 449 м'ячів. Щоправда тоді середня результативність становила 2,86 голів за матч.

Нагадаємо, що у іншій півфінальній парі зустрінуться "Баварія" та "Реал". Ця зустріч відбудеться сьогодні о 21:45 за київським часом. 1-го та 2 травня відбудуться поєдинки у відповідь 1/2 фіналу.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".