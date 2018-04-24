"Ліверпуль" п'ятьма голами нокаутував "Рому", але пропустив двічі наприкінці футбольного трилера

У першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів було забито сім м'ячів.

"Ліверпуль" і "Рома" зустрічалися в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів сезону-2017/18. Англійська команда здобула дуже впевнену перемогу над клубом зі столиці Італії, розгромивши гостей з рахунком 5:2, змастивши при цьому кінцівку.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Хід гри міг бути кардинально іншим, якщо б удар футболіста "Роми" Коларова на 19-й хвилині досяг мети, однак римлянин влучив у поперечину воріт "Ліверпуля".

Господарі ж після невеликої розвідки відповіли приголомшливим перфомансом Мохамеда Салаха. На 35-й хвилині єгиптянин забив неймовірним за красою ударом у дев'ятку. А перед самою перервою нападник мерсисайдців технічно реалізував вихід віч-на-віч - 2:0.

На початку другого тайму страшний сон для "Роми" тривав. Все той же Салах віддав гольову передачу Садіо Мане, який потроїв перевагу. А незабаром Салах допоміг відзначитися і Фірміно - 4:0. Бразилець Фірміно на 68-й хвилині зробив дубль, довівши рахунок до 5:0.

"Рома" прокинулася на 81-й хвилині, коли Едін Джеко подарував невеликий шанс для своєї команди, відквитавши один м'яч.

Але і це був не кінець. На 85-й хвилині арбітр призначив пенальті за гру рукою Мілнера в своєму штрафному. Перотті майстерно виконав удар з "точки".

5:2 - впевнена, але не беззастережна перемога "Ліверпуля" у фантастичному супервидовищному матчі.

Поєдинок-відповідь відбудеться 2 травня в Римі.

Завтра між собою зіграє інша пара команд-півфіналістів - "Баварія" і "Реал".