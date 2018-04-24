Італійська федерація визначилася з кандидатурою тренера збірної з футболу

Досвідчений Карло Анчелотті готовий очолити "Скуадру Адзурру", незважаючи на меншу зарплату, ніж у "Баварії".

У збірній Італії незабаром оголосять Карло Анчелотті новим тренером, повідомляє видання Corriere dello Sport.

Досвідчений наставник 23 квітня провів переговори з головою Федерації футболу Італії. Повідомляється, що в тренерський штаб під керівництвом Анчелотті увійде його син Давіде, а також хтось з колишніх зоряних гравців "Скуадри Адзурри" - Андреа Пірло або Массімо Амброзіні.

Відомо, що Анчелотті буде отримувати близько 4-5 мільйонів євро на рік, що менше, ніж у нього було в його останньому клубі «Баварії».

Як повідомляв УНІАН, збірна Італії проведе товариський матч зі збірною України в жовтні. Місце проведення зустрічі ще уточнюється.