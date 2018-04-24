"Динамо" вимагає у ФФУ дискваліфікації двох гравців "Шахтаря"

Кияни вимагають покарання для футболістів донецького клубу Тайсона і Кайоде.

Київське «Динамо» на своєму офіційному сайті опублікувало заяву в Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ з проханням розглянути епізоди матчу 27-го туру Прем'єр-ліги "Шахтар" - "Динамо".

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Кияни просять розглянути епізод з ударом нігерійського нападника гірників Кайоде в голову динамівцю Шабанову. А також звертають увагу на агресивну поведінку гірника Тайсона. Він у тому матчі був вилучений, однак "Динамо" вимагає дискваліфікації на 4-5 матчів.

Обидва моменти відбулися на останніх хвилинах поєдинку. Нагадаємо, чергова зустріч двох українських грандів завершилася перемогою «Динамо» з рахунком 1:0. На даний момент розрив між командами складає лише 3 очки (попереду - "Шахтар"). До кінця чемпіонату командам залишилося провести по 4 матчі. При цьому "Динамо" і "Шахтар" зіграють між собою ще раз у Києві в 32-му турі.