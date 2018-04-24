Представники ФФУ не братимуть участі у Конгресі ФІФА в Росії
16:44, 24 квітня 2018Футбол
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Таке рішення було прийнято на засіданні Виконкому ФФУ.
ФФУ не делегуватиме своїх представників на Конгрес ФІФА у Росії / ffu.ua
Федерація футболу України не делегуватиме своїх представників для участі у 68-му Конгресі ФІФА, який відбудеться 12—13 червня у Росії.
Таке рішення було прийнято на засіданні Виконкому ФФУ, яке відбулося сьогодні, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
З метою запобігання санкцій від ФІФА, які можуть бути застосовані до української федерації за відсутність представника від України на Конгресі, члени Виконкому ФФУ уповноважили Тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Руслана Німчинського взяти участь у роботі 68-го Конгресу ФІФА.
Як раніше повідомляв УНІАН, на засіданні Виконкому ФФУ визначили місця проведення матчів збірної України у Лізі націй.
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