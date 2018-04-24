Пішов з життя знаменитий французький тренер

Колишній гравець та тренер збірної Франції Анрі Мішель помер у віці 70 років.

У вівторок зупинилося серце відомого фрацузького тренера Анрі Мішеля, повідомляє L'Equipe.

Колишній керманич французької національної збірної та легенда клубу "Нант" пішов із життя у віці 70 років.

Наразі подробиць смерті фахівця немає. За інформацією видання, впродовж кількох років Анрі Мішель боровся з онкологічним захворюванням.

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Анрі Мішель став відомим ще в період ігрової кар'єри. Він провів 16 років у "Нанті" й зіграв за команду понад 500 матчів. Ще 58 поєдинків у його доробку в футболці національної збірної. У складі "Нанта" Мішель тричі ставав чемпіоном і один раз здобув Кубок Франції.

Після того, як Мішель повісив бутси на цвях, він почав тренувати молодіжну збірну Франції. Далі очолював збірну Франції й здобув із нею олімпійське золото в Лос-Анджелесі 1984 року та бронзу на чемпіонаті світу 1986 року.

На початку 90-х Мішель нетривалий час працював із "Парі Сен-Жермен", а потім поїхав працювати в Африку та Азію. Там він тренував збірні Камеруну, Марокко, ОАЕ, Тунісу, Кот-д'Івуару, Екваторіальної Гвінеї та Кенії, а також очолював близько десятка клубів.