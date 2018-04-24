Наступним головним тренером "Шахтаря" стане син Луческу - ЗМІ

Разван Луческу може стати новим наставником донецького клубу.

Син колишнього наставника "Шахтаря" Мірчі Луческу Разван Луческу може стати новим головним тренером донецького клубу.

Про це повідомляє у своєму твіттері румунський журналіст Емануель Розу.

Нині Луческу-молодший є головним тренером грецького клубу ПАОК.

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Під його керівництвом команда посідає 2-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Греції, маючи в активі 58 очок після 28 турів. До роботи у Греції 49-річний Разван Луческу тренував румунські "Брашов", "Рапід" і "Петролул", катарський "Аль-Джаіш", а також грецький "Ксанті". В період з 2009-го по 2011 рік Луческу очолював збірну Румунії.

Нагадаємо, контракт наставника «Шахтаря» Паулу Фонсеки закінчується цього літа, португалець поки не продовжив його.