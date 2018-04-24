ФК "Шахтар" почав продаж квитків на останній Топ-матч сезону проти "Зорі"

Вартість квитків - від 20 гривень.

5 травня у Харкові відбудеться один з найважливіших для «Шахтаря» матчів другого етапу УПЛ

О 19:30 на ОСК «Металіст» підопічні Паулу Фонсеки прийматимуть луганську «Зорю», що веде боротьбу за третє місце, повідомляє офіційний сайт гірників.

Квитки можна придбати:

- в касах стадіону «Металіст» (щодня з 9:00 до 20:00 без перерви та вихідних);

- онлайн на офіційному сайті клубу shakhtar.com;

- онлайн на сайтах-партнерах клубу internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua і tickets.ua;

- у роздрібній торговій мережі Харкова.

Вартість квитків – від 20 гривень.