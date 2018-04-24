ФК "Шахтар" почав продаж квитків на останній Топ-матч сезону проти "Зорі"
13:08, 24 квітня 2018Футбол
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Вартість квитків - від 20 гривень.
5 травня в Харькоев відбудеться найважливіший матч УПЛ "Шахтар" - "Зоря" / shakhtar.com
5 травня у Харкові відбудеться один з найважливіших для «Шахтаря» матчів другого етапу УПЛ
О 19:30 на ОСК «Металіст» підопічні Паулу Фонсеки прийматимуть луганську «Зорю», що веде боротьбу за третє місце, повідомляє офіційний сайт гірників.
Квитки можна придбати:
- в касах стадіону «Металіст» (щодня з 9:00 до 20:00 без перерви та вихідних);
- онлайн на офіційному сайті клубу shakhtar.com;
- онлайн на сайтах-партнерах клубу internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua і tickets.ua;
- у роздрібній торговій мережі Харкова.
Вартість квитків – від 20 гривень.
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