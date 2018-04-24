Мессі заявив, що не витримає перехід свого друга Неймара у "Реал"

12:02, 24 квітня 2018
Футбол
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Мессі і Неймар є великими друзями з часів спільних виступів за "Барселону" / donbalon.com

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі висловився категорично проти переходу колишнього гравця команди, а нині форварда французького "Парі-Сен-Жермен" Неймара в мадридський "Реал".

Про це повідомляє іспанська Don Balon.

За інформацією видання, аргентинець заявив, що не витримає, якщо його друг буде виступати в "вершковій" футболці найпринциповіших суперників "Барселони". Ідеальним варіантом для продовження кар'єри Неймара лідер "Барселони" назвав англійський "Манчестер Юнайтед".

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Неймар перейшов з "Барселони" в ПСЖ влітку 2017-го року. Однак, у гравця відразу не склалися справи в новому клубі, в якому він не відчував конкуренції в національному чемпіонаті Франції і стимулу прогресувати і вести боротьбу за перемогу в головному єврокубку - Лізі чемпіонів.

На даний момент найбільш вирогідним продовженням кар'єри Неймара вважається його перехід в мадридський "Реал".

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Теги: #трансфер Неймара у ПСЖ#Барселона знайшла заміну Неймару