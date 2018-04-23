Віце-президент УЄФА: ФФУ фактично перетворилася в політичну структуру, де популізм править балом

За словами Григорія Суркіса, сьогодні на певних місцях Федерацією створені фейкові організації.

Федерація футболу України сьогодні фактично перетворилася в політичну структуру, «де популізм править балом».

Таку думку в інтерв'ю «Обозревателю» висловив віце-президент УЄФА Григорій Суркіс.

«Сьогодні Федерація фактично перетворилася в політичну структуру, де популізм править балом, де абсолютно відсутній здоровий глузд, де на сьогоднішній день немає місця моралі, моральності та етики по відношенню до своїх членів. Які десятки років вірою і правдою служили розвитку футболу. Як мовиться українською мовою - це "ганебна історія", наслідки якої будуть дуже поганими», – сказав Суркіс.

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За його оцінкою, ФФУ та Виконком Федерації допускають помилки, які «в кінцевому рахунку ганьблять в повному сенсі цього слова українське керівництво і перспективи розвитку українського футболу в історичному масштабі».

«Футбол має об'єднувати, а не роз'єднувати. Сьогодні ж на певних місцях створені фейкові організації. Я кажу про це вперше, але не в силу того, що я не поважаю народних депутатів і не в силу того, що я проти їхньої участі в популяризації футболу. Я проти політизації футболу», – зазначив віце-президент УЄФА.