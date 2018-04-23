60 депутатів Європарламенту закликали до дипломатичного бойкоту ЧС-2018

Раніше про дипломатичний бойкот ЧС-2018 оголосили Великобританія та Ісландія.

Група з 60 депутатів (всього в Європарламенті 750 депутатів) виступила з заявою щодо необхідності бойкоту, оскільки «російський президент Володимир Путін висміює європейські цінності».

«У ці дні весь світ дивиться на Європу. Наші уряди не повинні слідувати за авторитарного і антизападному шляхи президента Путіна, тому ми закликаємо до бойкоту чемпіонату в ім'я прав людини, демократії та миру», — йдеться в заяві, повідомляє SportArena з посиланням на французький l'equipe.

Раніше про дипломатичний бойкот ЧС-2018 оголосили Великобританія та Ісландія. Приводом стало отруєння колишнього британського шпигуна Сергія Скрипаля на території королівства.

Також за бойкот і навіть перенесення чемпіонату з Росії виступав Міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Чемпіонат світу пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня.