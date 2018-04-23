Ребров: в "Аль-Ахлі" чотири місяці не платили зарплату

Український тренер Сергій Ребров розповів, чому йому довелося піти з Аль-Ахлі, і поділився найближчими планами.

Колишній наставник київського "Динамо" Сергій Ребров прокоментував своє звільнення з поста головного тренера аравійського "Аль-Ахлі".

Наприкінці минулого тижня клуб допомогою соціальних мереж оголосив про відставку українського фахівця, який дізнався про це від... журналіста Команда 1.

"Піднесли це, звичайно, не дуже гарно, але для мене не стало несподіванкою те, що наше співробітництво підходить до кінця. Мій контракт, підписаний за схемою «1+1», підходив до свого завершення, пролонгувати його ще на один рік ми могли тільки за обопільною згодою.

У мене була розмова з новими керівниками клубу, і я озвучив свою позицію. Справа в тому, що ось уже більше чотирьох місяців футболістам і тренерам не платять заробітну плату, і те, що в такій ситуації ми до останнього туру боролися за чемпіонський титул, — велика заслуга команди. Деяких гравців мені доводилося буквально вмовляти, щоб вони залишилися до кінця сезону", - почав Ребров.

"За неповний рік моєї роботи в Аль-Ахлі змінилося вже три президента. З останнім з них я практично не розмовляв. Була розмова з одним із віце-президентів, який сказав, що клуб бажає, щоб я продовжив контракт, але я твердо відповів: «Поки не розрахуєтеся з футболістами, навіть розмовляти на цю тему не буду». Ось вони, мабуть, і вирішили піднести цю ситуацію так, ніби тренер не влаштував клуб, і не стали чекати двох матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Азії.

Мене здивувало, що цю тему відразу підхопили українські ЗМІ. Я ще не знав, а вони ніби чекали, коли Сергія Реброва звільнять. Могли б і з'ясувати деякі деталі, але замість цього вирішили показати, що наші тренери не можуть ніде працювати. Повірте, протриматися цілий сезон в Саудівській Аравії — це непросто. Там це вдалося лише двом або трьом наставникам", - зазначає український фахівець.

Також тренер зазначив. що навіть в разі поліпшення фінансової ситуації, все одно пішов би з посади наставника команди: "Справа не тільки в боргах і в ситуації в клубі. У мене народилася дитина, і мені було б складно продовжувати там роботу. Так що мій вибір був очевидний".

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На питання, що вийшло, а що ні, Ребров зазначив: "Для мене це був великий досвід — і не лише футбольний, а й життєвий. Не буду оцінювати свою роботу, але я побачив прогрес команди в цілому та зростання кожного виконавця окремо. Найважливіший критерій — ставлення самих гравців. Футболісти, вочевидь, розуміли, що я можу піти, і після закінчення останнього матчу група хлопців підійшла до мене і сказала: «Тренер, залишайся — ми поговоримо з президентом федерації...»

А говорячи про конфлікт з нападником команди Омаром Аль-Сома., Ребров зазначив: "Тільки на грунті ставлення до своєї ролі в команді. У мене ніколи не було і не буде так, щоб футболіст ставив себе вище колективу. Наш форвард — дійсно гравець високого рівня. Він багато забивав, його любить публіка, але нападник отримав травму, а після того, як повернувся у стрій, у деяких матчах мені доводилося його міняти. Ось це йому не подобалося — Омар вважав, що повинен грати по 90 хвилин. У цьому сезоні він, до речі, так і не став беззаперечним бомбардиром Аль-Ахлі — мінімум 10 м'ячів у нас забили відразу чотири футболісти. Як тренера, мене це не могло не радувати".

"На даний момент у мене на порядку денному — приємні сімейні клопоти. Пропозиції є, але поки що на цю тему я говорити не хочу. Хоча довго без роботи, звичайно, не зможу", - підсумував Ребров.

Як повідомляв УНІАН, у минулий четвер стало відомо, що Сергія Реброва звільнили з "Аль-Ахлі" (Джидда, Саудівська Аравія), не чекаючи закінчення терміну дії контракту і двох матчів 1/8 фіналу азіатської Ліги чемпіонів.