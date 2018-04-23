Коноплянка потрапив у збірну туру Бундесліги за версією престижного німецького видання Kicker

Український легіонер був одним з кращих у складі "Шальке".

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка знову вийшов на перший план у своєму клубі - німецькому "Шальке" з Гельзенкірхена.

У неділю в матчі Бундесліги з "Кельном" українець записав на свій рахунок гол і результативну передачу, проте це не допомогло його команді взяти три очки — суперник у кінцівці зустрічі зумів відігратися - 2:2, повідомляє SportArena.

Примітно, що в цій зустрічі Євген завдав десять ударів по воротах Тімо Хорна. І в цьому сезоні ні один гравець гельзенкірхенців не пробивав по чужих воротах частіше.

Активність Коноплянки не залишилася непоміченою в ЗМІ. Видання Kicker включило українця в символічну збірну 31-го туру Бундесліги.

У цьому сезоні Євген Коноплянка в 27 матчах за "Шальке" забив 5 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.