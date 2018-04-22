Київське "Динамо" обіграло "Верес" в заключному матчі туру Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 4:1.

У Львові завершився останній матч 28-го туру чемпіонату України з футболу, в якому рівненський "Верес" приймав київське "Динамо" і поступився.

Гра завершилася з рахунком 1:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кияни вже на початку матчу оформили свою перевагу. На 14-й хвилині рахунок відкрив Денис Гармаш.

А на початку другого тайму команди відзначилися трьома голами протягом 10 хвилин. На 47-й Артем Бесєдін подвоїв перевагу киян, на 52-й, Жуліо Сезар скоротив відставання своєї команди, а на 54-й - Бесєдін оформив дубль.

Надалі кияни спокійно втримали свою перевагу. А в доданий арбітром час, на 90+3 хвилині, Дерліс Гонсалес довів рахунок до великого - 1:4.

Таким чином, "Динамо" набрало 63 очки і продовжує боротьбу з "Шахтарем" (66) за золото Прем'єр-ліги. У "Вереса" залишилося 33 очки і 6-е місце в турнірній таблиці УПЛ.