"Олімпік" програв "Карпатам" у матчі Прем'єр-ліги

16:08, 22 квітня 2018
Футбол
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www.fckarpaty.lviv.ua

Гра завершилася з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

В середині першого тайму, на 22-й хвилині, рахунок відкрив Мар'ян Швед. А після перерви, на 58-й Карраскаль подвоїв перевагу "біло-зелених".

Таким чином "Карпати" набрали 32 очки і практично впритул наблизилися до "Олімпіка" і "Олександрії" (33) у боротьбі за 7-9 місця у турнірній таблиці.

У аутсайдерів таблиці "Зірки" 27 очок, "Сталі" - 23 і "Чорноморця" - 22.

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Теги: #Карпати#Прем`єр-ліга