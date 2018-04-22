"Зоря" обіграла "Маріуполь" в центральному матчі дня туру Прем'єр-ліги (відео)

Гра завершилася з рахунком 3:1.

У Запоріжжі на "Славутич-Арена" завершився матч 28-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймала "Маріуполь" і обіграла суперника.

Гра завершилася з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Зоря" здобула вольову перемогу, першої пропустивши гол і зумівши надалі перехопити ініціативу.

На 30-й хвилині Дмитро Мишнєв відкрив рахунок.

Але, потім, в середині другого тайму, на 67-й хвилині Іурі Фрейтас зрівняв результат.

А ще за 8 хвилин, на 75-й, після навісу з кутового Іурі зробив скидку у воротарський майданчик, і Артем Гордієнко розстріляв ворота суперника - 2:1.

Нарешті, вже в доданий арбітром час, на 90+2 хвилині гол забив Артем Громов, довівши перевагу "Зорі" до 3:1.

Таким чином, "Зоря" набрала 40 балів, зміцнила перевагу над "Маріуполем" (36) і знову відродила інтригу в боротьбі з "Ворсклою" (44) за 3-е місце і бронзові медалі.