Онлайн відео-трансляція, "Зоря" - "Маріуполь": Прем'єр-ліга, 28-й тур

У Запоріжжі проходить матч за участю команд ТОП-6 чемпіонату України з футболу.

Сьогодні у Запоріжжі проходить матч 28-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймає "Маріуполь".

Зустрічаються команди, які займають 4-5 місця в турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт ліги.

У "Зорі" на даний момент 37 очок, у "Маріуполя" - 36.

Незважаючи на мінімальний відрив над "Маріуполем" підопічні Юрія Вернидуба напевно тримають в розумі боротьбу за бронзові медалі. А з урахуванням вчорашньої поразки "Ворскли" від "Шахтаря", у луганчан з'явився шанс знову скоротити відставання від полтавської команди до 4 очок.

"Маріуполь", в свою чергу буде намагатися вийти вперед у боротьбі за 4-5 місця.

Матч у Запоріжжі на "Славутич-Арена" розпочнеться о 14.00.

ТБ-трансляція - телеканал "2+2".