Онлайн відео-трансляція, "Зоря" - "Маріуполь": Прем'єр-ліга, 28-й тур
13:55, 22 квітня 2018Футбол
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У Запоріжжі проходить матч за участю команд ТОП-6 чемпіонату України з футболу.
"Зоря" прийме "Маріуполь" в матчі УПЛ / Football.ua
Сьогодні у Запоріжжі проходить матч 28-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймає "Маріуполь".
Зустрічаються команди, які займають 4-5 місця в турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт ліги.
У "Зорі" на даний момент 37 очок, у "Маріуполя" - 36.
Незважаючи на мінімальний відрив над "Маріуполем" підопічні Юрія Вернидуба напевно тримають в розумі боротьбу за бронзові медалі. А з урахуванням вчорашньої поразки "Ворскли" від "Шахтаря", у луганчан з'явився шанс знову скоротити відставання від полтавської команди до 4 очок.
"Маріуполь", в свою чергу буде намагатися вийти вперед у боротьбі за 4-5 місця.
Матч у Запоріжжі на "Славутич-Арена" розпочнеться о 14.00.
ТБ-трансляція - телеканал "2+2".
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