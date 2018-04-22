Онлайн відео-трансляція, "Зоря" - "Маріуполь": Прем'єр-ліга, 28-й тур

13:55, 22 квітня 2018
Футбол
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"Зоря" прийме "Маріуполь" в матчі УПЛ / Football.ua

Зустрічаються команди, які займають 4-5 місця в турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт ліги.

У "Зорі" на даний момент 37 очок, у "Маріуполя" - 36.

Незважаючи на мінімальний відрив над "Маріуполем" підопічні Юрія Вернидуба напевно тримають в розумі боротьбу за бронзові медалі. А з урахуванням вчорашньої поразки "Ворскли" від "Шахтаря", у луганчан з'явився шанс знову скоротити відставання від полтавської команди до 4 очок.

"Маріуполь", в свою чергу буде намагатися вийти вперед у боротьбі за 4-5 місця.

Матч у Запоріжжі на "Славутич-Арена" розпочнеться о 14.00.

ТБ-трансляція - телеканал "2+2".

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Теги: #Прем`єр-ліга#Зоря Луганськ