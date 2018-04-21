"Шахтар" втримав перемогу над "Ворсклою" в центральному матчі туру Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 4:2.

У Харкові на ОСК "Металіст" завершився матч 28-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Шахтар" приймав "Ворсклу" і зумів здобути перемогу.

Матч завершився з рахунком 4:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Цікаво, що по ходу гри гірники вели з рахунком 3:0.

Рахунок в середині першого тайму відкрив Ромеро Марлос, який забив гол на 27-й хвилині.

А у стартові 10 хвилин второгоа тайму команди на двох забили три голи. На 47-й хвилині Марлос зробив дубль, а на 51-й Віктор Коваленко довів рахунок до великого - 3:0. Втім, вже на 53-й хвилині Юрій Коломоєць забив перший гол у відповідь - 3:1.

На 62-й хвилині Михайло Сергійчук скоротив відставання полтавців до мінімуму - 3:2. А вирішальний епізод у цьому матчі стався на 88-й хвилині, коли після атаки лівим флангом та передачі Дентіньо м'яч підхопив Алан Патрік і в дотик переправив його у дальній кут воріт.

Таким чином, на рахунку "Шахтаря" тепер 66 очок і команда як і раніше, впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ. У "Ворскли" залишилося 44 бали і 3-е місце в таблиці.