"Шахтар" втримав перемогу над "Ворсклою" в центральному матчі туру Прем'єр-ліги

18:54, 21 квітня 2018
Футбол
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Марлос приніс перемогу гірникам в Кубку України / shakhtar.com

Матч завершився з рахунком 4:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Цікаво, що по ходу гри гірники вели з рахунком 3:0.

Рахунок в середині першого тайму відкрив Ромеро Марлос, який забив гол на 27-й хвилині.

А у стартові 10 хвилин второгоа тайму команди на двох забили три голи. На 47-й хвилині Марлос зробив дубль, а на 51-й Віктор Коваленко довів рахунок до великого - 3:0. Втім, вже на 53-й хвилині Юрій Коломоєць забив перший гол у відповідь - 3:1.

На 62-й хвилині Михайло Сергійчук скоротив відставання полтавців до мінімуму - 3:2. А вирішальний епізод у цьому матчі стався на 88-й хвилині, коли після атаки лівим флангом та передачі Дентіньо м'яч підхопив Алан Патрік і в дотик переправив його у дальній кут воріт.

Таким чином, на рахунку "Шахтаря" тепер 66 очок і команда як і раніше, впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ. У "Ворскли" залишилося 44 бали і 3-е місце в таблиці.

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Теги: #ФК Шахтар#Шахтар - Ворскла УПЛ